"Ъ": Муниципальные депутаты предложили упразднить управы и префектуры

Фото: ИТАРР-ТАСС

Муниципальные депутаты подготовили проект поправок в Устав Москвы. Они предложили оставить мэрии Москвы только общегородские вопросы, среди которых – дороги, транспорт, программы по развитию города, а все остальные - передать в ведение муниципалитетов, префектур и управ.

Соответствующий документ уже направлен на рассмотрение мэру столицы Сергею Собянину и главе совета муниципальных образований столицы Алексею Шапошникову.

В проекте предлагается передать все значимые полномочия в муниципалитеты Москвы, но сначала, по мнению авторов документа, надо превратить их в 125 городских округов. Еще в три городских округа предлагается объединить в 21 муниципальное образование Новой Москвы.

В Мосгордуме авторов поправок назвали "революционерами", которые хотят "все разрушить", а в правительстве Москвы считают, что у муниципалов и так много полномочий.

Как сообщает газета "Коммерсант", префектуры и районные управы авторы проекта предлагают ликвидировать, сотрудники смогут работать в администрациях городских округов. По новому уставу все 128 городских округов будут самостоятельно решать вопросы местного значения. Также по проекту предлагается увеличить число депутатов Мосгордумы до 110 человек, а избираться они будут на четыре года, а не на пять, как сейчас.

По мнению разработчиков проекта, благодаря этим изменениям жители получат доступ к решению важнейших вопросов в жизни города.

