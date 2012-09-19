В МО среди неплательщиков алиментов каждая пятая - женщина

Фото: ИТАР-ТАСС

Среди злостных неплательщиков алиментов в Подмосковье каждая пятая - женщина. Как правило, это матери, которые нигде не работают, злоупотребляют алкоголем, привлекались к уголовной ответственности и были лишены родительских прав. В отношении нарушительниц с начала года возбуждено 252 уголовных дела.



Одна из самых неблагоприятных ситуаций в Люберецком районе, где каждая четвертая мать осуждена за злостное уклонение от уплаты алиментов, сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

Например, 50-летняя мать девочки-подростка, которая сейчас находится в детдоме, уже дважды была судима за неуплату алиментов. Сумма долга женщины перед воспитательным учреждением составляет 276 тысяч рублей.

Добавим, что с неплательщиками работают различные социальные службы. Так, центры занятости предоставляют отцам и матерям рабочие места с возможностью получения квалификации по выбранной специальности. Также с нарушителями беседуют судебные приставы и священнослужители.

Всего с начала года в Подмосковье было возбуждено 1208 уголовных дел в отношении неплательщиков алиментов.