В России появятся купюры в 200 и 2 тысячи рублей

В России появятся купюры номиналом в 200 и 2000 рублей

Центробанк выпустит банкноты номиналом 2 тысячи и 200 рублей в 2017 году. Об этом сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Совет директоров Банка России принял решение о дополнении номинального ряда банкнот банкнотами номиналом 200 рублей и 2 тысячи рублей. На наш взгляд, это позволит упростить расчеты граждан за товары и услуги", – цитирует ее ТАСС.

Дизайн новых купюр пока не определен, Банк России выберет его с помощью общественного обсуждения. Сейчас на российских купюрах изображены символы российских регионов. "Мы бы хотели сохранить эту традицию, но при этом дать старт новой традиции и сделать этот выбор общественным. Мы планируем в ближайшие месяцы с одним из федеральных телеканалов начать процесс этого обсуждения, провести голосование", – отметила глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, выпуск купюр такого номинала является экономически обоснованным, когда инфляция составляет 4–6 процентов.

Как отличить настоящие деньги от подделки

Напомним, в феврале Банк России выпустил 20 миллионов банкнот номиналом 100 рублей, посвященных вхождению Крыма и Севастополя в состав России. На купюре изображен замок "Ласточкино гнездо" и памятник затопленным кораблям в Севастопольской бухте, фрагмент картины Ивана Айвазовского "Русская эскадра на Севастопольском рейде".

Под изображением "Ласточкина гнезда" на полосе снизу находится QR-код со ссылкой на страницу сайта Банка России, где можно найти историческую справку о памятной банкноте. Банкнота изготовлена на тонированной в светло-желтый цвет хлопковой бумаге.