Деньги стали главной причиной ссор семей в России

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Чаще всего российские семьи ссорятся из-за нехватки денег. Согласно опросу "Левада-Центра" финансовый вопрос не дает покоя 37 процентам пар.

Разные взгляды и отсутствие взаимопонимания приводят к конфликтам почти в каждой третьей семье – у 32 процентов респондентов. Как выяснили социологи, из-за домашних обязанностей в России ругаются 28 процентов семей.

А вот с половой жизнью в России все в порядке. На почве сексуальных проблем конфликты возникают лишь в двух процентах семей.

Опрос показал, что ссоры и конфликты возникают время от времени почти у двух третьих (63 процента) российских семей.

Социологи проводили опрос с 22 по 25 июля в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. В выборку попали 1600 человек в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 2,9 процента для показателей, близких к 25 процентам.