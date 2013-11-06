Гений российской комедии: Алла Сурикова празднует день рождения

Алла Срикова. Фото: ИТАР-ТАСС

6 ноября день рождения празднует российский кинорежиссер, сценарист, народная артистка России Алла Сурикова.

Зрителям она известна по художественным фильмам "Человек с бульвара Капуцинов", "Чокнутые", "Ищите Женщину" и многим другим. Однако мало кто знает, что именно Сурикова является автором идеи телевизионного киножурнала "Ералаш", организатором и директором кинофестиваля комедийных и музыкальных фильмов, а также создателем документального сериала "Провинциальные музеи России".

Свой профессиональный путь Алла Сурикова начала в Киеве и отнюдь не в кино. Закончила она Киевский университет по специальности "русский язык и литература", увлекалась математической лингвистикой.

Сразу после университета Сурикова начала работать ассистентом режиссера в картинах "Маленький школьный оркестр" и "Умеете ли вы жить?", а в 1973 году окончила отделение режиссеров-постановщиков детского фильма на Высших двухгодичных курсах сценаристов и режиссеров. Художественным руководителем отделения, на котором училась Алла Ильинична, был Георгий Данелия.

Дипломная работа уже состоявшегося к тому моменту режиссера - "Лжинка, или Маленькая ложь и большие неприятности" - получила приз Госкино УССР "За лучшую режиссуру" на Всесоюзном кинофестивале "Молодость".

В конце 90-х Сурикова начала преподавать во Всероссийском институте переподготовки и повышения квалификации работников кинематографии, а в 1999 году открыла собственную студию "Позитив-фильм".

Одно из главных творений Суриковой - фестиваль комедийных и музыкальный фильмов "Улыбнись, Россия!" - был основан в 2001 году.

В честь дня рождения режиссера M24.ru выбрал пять наиболее ярких кинопроектов Аллы Суриковой.

Суета сует (1979)

Цитата: Русский язык такой богатый, а я человек бедный!

Одна из немногих драм Аллы Суриковой с Галиной Польских и Фрунзе Мкртчяном в главных ролях. Сюжет строится на бытовой истории о неверном муже и жене, не желающей подписывать развод.

Впоследствии герой Мкртчяна понимает, что он теряет, но теперь за любимой женой ему придется отправиться в другой город.

Сама Сурикова когда-то призналась, что идея этой картины родилась из ее желания снять фильм о женщине, которая из года в год произносит заученные фразы на торжестве совершенно чужих ей людей. Героиня Галины Польских – работник ЗАГСа, и муж сообщает ей о своем решении уйти к другой женщине прямо во время рабочего дня, когда Марина Петровна регистрирует счастливые пары.

Ищите женщину (1983)

Цитата: Одного зарезали, другого придушили, а третьего подожгли. Я так хохотала, чуть в обморок не хлопнулась!

Фото: http://cinemotions.blogspot.ru

Советская картина, снятая по французской адаптации пьесы "Миссис Пайпер ведет следствие" англичанина Джека Поплуэлла.

Сюжет прост: один покойник и одна неутомимая следовательница-самоучка, чрезмерная энергичность которой приносит немало проблем и полицейским, и ей самой.

Почти все действие картины, как в хорошей классической пьесе, происходит в одном месте, исключение составляют лишь первые кадры панорамы Парижа, которые, кстати, были сняты без всякого на то разрешения.

Человек с бульвара Капуцинов (1987)

Цитата: Джентльмены, моя лошадь занимала очередь с утра

Фото: http://www.film.ru/

Картина поставила своеобразный рекорд в СССР: за год ее посмотрели 60 миллионов зрителей. И это неудивительно: хороший сюжет здесь сочетается с блестящим актерским составом. Главные роли исполнили Андрей Миронов, Александра Яковлева, Михаил Боярский, Олег Табаков и Николай Караченцов.

Это фильм о вере в созидательную силу кинематографа: миссионер кино Джонни Ферст полностью меняет жизнь обитателей захолустного городка на Диком Западе благодаря фильмам братьев Люмьер и Чарли Чаплина.

На своих киносеансах Ферст влюбляется в красавицу Диану Литтл, которая отвечает ему взаимностью. Вскоре недоброжелатели и конкуренты выгоняют миссионера из городка, однако посетители сеансов Джонни Ферста уже никогда не станут прежними.

Вслед за Ферстом в прерии отправляются его невеста Диана Литтл и заклятый враг Черный Джек, изменившийся до неузнаваемости.

Чокнутые (1991)

Цитата: Я хочу, чтобы в моей России была твоя железная дорога!

Фото: http://cinemotions.blogspot.ru

Картина создана по мотивам одноименной повести Владимира Кунина. В главных ролях: Николай Караченцев, Леонид Ярмольник и Ольга Кабо.

По сюжету, австрийский инженер Отто Франц фон Герстнер набирает команду из русских единомышленников, чтобы связать железной дорогой Санкт-Петербург и Царское Село. Однако злобные конкуренты – извозчичьи компании - пытаются помешать предприятию. И вот, когда кажется, что дело фон Герстнера провалено и ему уже ничего не сможет помочь, в ситуацию вмешиваются высшие силы в лице ангела-хранителя Машеньки.

Кстати, Отто Франц фон Герстнер – реальный персонаж, инженер, под руководством которого были созданы первые железные дороги в Чехии, Австрии и России.

Провинциальные музеи России (1991-2010)

Цикл документальных фильмов, который на сегодняшний день насчитывает около 70 картин, рассказывающих о жизни российской глубинки. Это не просто истории о музеях и их экспозициях, это повесть о том, как тот или иной музей связан с жизнью общества.

Проект рассказывает и об уникальных городах, о существовании которых не знают не только иностранцы, но и россияне.

География цикла охватывает территорию от Балтийского моря до Приморья, а режиссерский состав включает несколько десятков авторов, однако художественным руководителем, продюсером и сценаристом все равно остается Алла Ильинична Сурикова.