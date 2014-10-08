Рождаемость в Москве за год выросла на полтора процента

Фото: ТАСС/Андрей Америков

В Москве возросла рождаемость. За девять месяцев этого года в столице появились на свет 103,2 тысячи детей, что на 1837 больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба городского управления ЗАГС.

Кроме того, в столице незначительно выросла смертность. За 9 месяцев в Москве скончался 87251 человек, что на 594 больше, чем за аналогичный период 2013 года.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в столице рождаемость повышается каждый год, при этом опережая смертность.

"В Москве уже два года как рождается больше людей, чем умирает. Это означает, что Москва прирастает не только за счет мигрантов или приезжих ", - отметил мэр.

По его словам, Москва каждый год бьет рекорды по рождаемости. В связи этим была проведена работа по улучшению состояния родильных домов.

"Мы их достаточно серьезно модернизировали, обеспечили самым современным оборудованием, причем сделали еще и структурную реорганизацию - объединили женские консультации с роддомами, а роддома прикрепили к ведущим клиникам Москвы", - подытожил Сергей Собянин.