Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 мая 2017, 14:48

Культура

Тюльпаны зацвели в клумбах столичного района Преображенское

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Тюльпаны зацвели в десяти клумбах района Преображенское, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Цветы высадили на улицах Большой Черкизовской и Халтуринской, у памятника Бухвостову на Преображенской площади, у префектуры Восточного округа и на площади Журавлева.

К озеленению в районе готовились с осени 2016 года: тогда закупили более 94 тысяч луковиц тюльпанов разных сортов – от классических до современных. Посадили также 27 тысяч кустов виолы.

Когда тюльпаны отцветут, их заменят колеус, бегония, бархотки и петуния.

Цветы для Москвы: что будет расти летом на клумбах

Первые тюльпаны распустились также на ВДНХ – это около 800 тысяч цветов. В конце мая в центральной части выставки зацветет каштановая аллея, а в Латвийском озере – магнолия огуречная.

Вскоре ароматными цветами покроются грушевые деревья, растущие на аллее вдоль Кольцевой дороги выставки, и белоснежные яблони и вишни в Мичуринском саду.

Нежно-розовые цветы миндаля и сакуры кику шидаре можно увидеть в сквере напротив павильона № 8 "Юные натуралисты", а рядом с ними – золотистые форзиции.

В начале июня гости увидят жасмин, гортензию и розоцветную спирею, а в июле – лилейник.

Летом украшать клумбы ВДНХ будут примерно 500 тысяч цветов-однолетников и около 350 тысяч многолетних культур. В их числе – пионы, астильбы, хосты, ромашки, флоксы, бегонии, колеусы и канны. Вокруг фонтана "Дружба народов" и на Центральной аллее гости выставки увидят розы, алиссумы и лилии.

цветы улицы тюльпаны клумбы озеленение города

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика