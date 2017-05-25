Тюльпаны зацвели в клумбах столичного района Преображенское

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Тюльпаны зацвели в десяти клумбах района Преображенское, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Цветы высадили на улицах Большой Черкизовской и Халтуринской, у памятника Бухвостову на Преображенской площади, у префектуры Восточного округа и на площади Журавлева.

К озеленению в районе готовились с осени 2016 года: тогда закупили более 94 тысяч луковиц тюльпанов разных сортов – от классических до современных. Посадили также 27 тысяч кустов виолы.

Когда тюльпаны отцветут, их заменят колеус, бегония, бархотки и петуния.

