Тюльпаны зацвели в клумбах столичного района Преображенское

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Тюльпаны зацвели в десяти клумбах района Преображенское, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Цветы высадили на улицах Большой Черкизовской и Халтуринской, у памятника Бухвостову на Преображенской площади, у префектуры Восточного округа и на площади Журавлева.
К озеленению в районе готовились с осени 2016 года: тогда закупили более 94 тысяч луковиц тюльпанов разных сортов – от классических до современных. Посадили также 27 тысяч кустов виолы.
Когда тюльпаны отцветут, их заменят колеус, бегония, бархотки и петуния.
Вскоре ароматными цветами покроются грушевые деревья, растущие на аллее вдоль Кольцевой дороги выставки, и белоснежные яблони и вишни в Мичуринском саду.
Нежно-розовые цветы миндаля и сакуры кику шидаре можно увидеть в сквере напротив павильона № 8 "Юные натуралисты", а рядом с ними – золотистые форзиции.
В начале июня гости увидят жасмин, гортензию и розоцветную спирею, а в июле – лилейник.
Летом украшать клумбы ВДНХ будут примерно 500 тысяч цветов-однолетников и около 350 тысяч многолетних культур. В их числе – пионы, астильбы, хосты, ромашки, флоксы, бегонии, колеусы и канны. Вокруг фонтана "Дружба народов" и на Центральной аллее гости выставки увидят розы, алиссумы и лилии.