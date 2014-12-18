Цветочные инсталляции из орхидей представят в "Аптекарском огороде"

Фото: ТАСС/Сергей Величкин

С 20 декабря по 31 марта в "Аптекарском огороде" пройдет фестиваль "Тропическая зима". В оранжереях Ботанического сада посетители увидят настоящий тропический лес с уникальными орхидеями, импровизированное экваториальное болото с плотоядными растениями и небольшую пустыню с различной живностью.

В рамках "Тропической зимы" в Пальмовой оранжерее стартует ежегодный Зимний фестиваль орхидей. Здесь соберут тысячи цветущих растений: одни светятся в темноте, другие имеют необычную форму и цвет. Орхидеи можно понюхать, некоторые источают запах жженой резины и несвежего сыра.

Особого внимания заслуживают миниатюрные орхидеи из фондовой коллекции Ботанического сада. Также в коллекцию включили орхидеи из Бразилии, Перу, Китая и Юго-Восточной Азии.

Среди новых сортов, выведенных селекционерами, - черная орхидея и орхидея "в горошек".

Фестиваль "Тропическая зима" проходит в "Аптекарском огороде"

Во время фестиваля в "Аптекарском огороде" организуют цветочные инсталляции из бромелий, папоротников и орхидей. Часть Пальмовой оранжереи отведут под так называемое тропическое болото. Здесь разобьют "Сад хищных растений".

"В нем поселятся более 200 плотоядных представителей флоры, которые в течение миллионов лет учились ловить и переваривать насекомых, земноводных и даже мелких грызунов. В экспозиции можно будет увидеть знаменитую венерину мухоловку, несколько видов росянок, жирянку, а также самые редкие хищные растения: южноамериканскую гелиамфору и цефалотус", - сообщили организаторы.

Кстати, во время фестиваля можно увидеть, как растения поглощают насекомых. Добавим, что экспозиция насекомоядных растений "Аптекарского огорода" является самой большой в России.

Маленькая пустыня в Ботаническом саду – это возможность увидеть кактусы, агаву, молочай, алое, толстянку и литопсы, которые называют "живыми камнями".

В течение всего фестиваля в "Аптекарском огороде" будут появляться новые растения.