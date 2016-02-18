Долина Смерти покрылась цветами впервые за 10 лет

Фото: facebook.com/DeathValleyNP

Долина Смерти (США) – одно из самых жарких мест на планете – зацвела впервые за 10 лет. Видео, демонстрирующее необычное природное явление, опубликовал в YouTube национальный парк "Долина Смерти".

Свое поэтичное и пугающее название межгорная впадина в районе пустыни Мохаве на западе США в штате Калифорния получила неслучайно – выжить здесь и правда непросто. Средняя максимальная температура в июле достигает плюс 46 градусов, ночью опускается до плюс 31 градуса. 10 июля 1913 года здесь был зафиксирован мировой температурный рекорд: плюс 56,7 градуса.

Бурное цветение Долины Смерти вызвано проливными дождями, которые обрушились на нее осенью прошлого года. Весной с увеличением светового дня начался бурный рост растений, семена которых занесло сюда ветром.

Как говорится на странице национального парка "Долина Смерти", среди распустившихся цветов можно увидеть различные виды фацелий (Phacelia), астровых (Asteraceae), кипрейных (Onagraceae) и других растений, способных выживать при экстремальных температурах.