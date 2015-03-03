В Подмосковье начались ярмарки с 30-процентными скидками

Фото: M24.ru

В Подмосковье будут проходить продовольственные ярмарки со скидками от 30 процентов. Об этом журналистам сообщил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

По его словам, каждую неделю будет проводиться такая ярмарка в одном из муниципалитетов. "Обещаю, что в каждом, даже самом отдаленном муниципалитете такая ярмарка пройдет", - передает слова Посаженникова Агентство "Москва".

Первая ярмарка уже прошла в Мытищах, следующая трехдневная ярмарка пройдет в Химках, начиная с вечера 6 марта. На ней также можно будет купить дешевые цветы.

Министр отметил, что низкие цены обеспечиваются за счет непосредственной продажи продукции производителями.

Напомним, по пятницам, субботам и воскресеньям в столице проходят ярмарки выходного дня. Уже несколько лет москвичи покупают там фермерские овощи, фрукты и другие продовольственные товары. Ежегодно такие рынки работают с апреля по декабрь. Это связано с тем, что из-за мороза некоторые продукты могут портиться и терять свой товарный вид.

Подать заявку на участие в ярмарке может любой гражданин нашей страны, который ведет свое фермерское хозяйство, занимается садоводством или огородничеством. Согласно новому регламенту, заявочная компания будет проходить в два этапа. На первом - заявки принимаются от всех желающих, при этом заявитель может подать заявку на получение торгового места на весь год или на выбранные периоды времени в течение одного года. К слову, места предоставляются в порядке очередности подачи заявок.

11 регионов подтвердили свое согласие на участие в региональных ярмарках в столице и готовы начать работу уже в апреле. Всего соглашение о ярмарочной деятельности в Москве подписано 23 регионами России.

"Сейчас мы проводим переговоры с предпринимателями практических всех регионов России об участии в столичных продуктовых ярмарках. Параллельно на местах ведется и большая информационная кампания", – заявил замруководителя столичного департамента торговли Денис Косторной.

Среди будущих участников ярмарочной торговли в Москве – 20 сельскохозяйственных предприятий, 169 фермерских хозяйств, 9 пищевых и перерабатывающих предприятий и другие. Для семейных хозяйств будут выделены специальные места.