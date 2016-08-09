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09 августа 2016, 08:40

Удав-альбинос сбежал у администратора цирка-шапито

цирки побеги чп

Фото: Risa Krisadhi/Pacific Press/BI

Удав-альбинос сбежал у администратора передвижного цирка-шапито на западе столицы. Об этом Агентству "Москва" сообщил сам администратор цирка Павел Стрюков.

По его словам, удава посадили в картонную коробку, чтобы покормить крысами, однако грызуны прогрызли ее стенки. "Удаву три года, это девочка, ее зовут Софа – тезка нашей львицы, которая недавно родила тигрольвенка", – добавил Стрюков.

Он отметил, что для людей удав особой опасности не представляет, так как змея ручная. Тем не менее, администратор цирка предупредил, что животное может укусить, поэтому лучше его не трогать.

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