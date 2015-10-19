Форма поиска по сайту

19 октября 2015, 12:38

Культура

Цирковое искусство могут внести в список культурного наследия ЮНЕСКО

Фото: ТАСС/ Борис Кавашкин

Глава "Росгорцирка" Вадим Гаглоев обсудит с коллегами возможность включения циркового искусства в список культурного наследия ЮНЕСКО. Этот вопрос поднимут 14-16 декабря на IV Культурном форуме в Санкт-Петербурге. Об этом Гаглоев заявил на пресс-конференции в итальянском городе Латина, сообщает МИА "Россия сегодня".

По словам Гаглоева, на форуме, который пройдет под эгидой ЮНЕСКО, будут работать секции классической музыки, театра, цирка и балета. Там он намерен обсудить со своими коллегами будущее циркового искусства.

"Сейчас цирк не входит в культурное наследие ЮНЕСКО, и это неправильно", – отметил глава "Росгорцирка".

Всемирное наследие ЮНЕСКО – объекты, приоритетными задачами по отношению к которым, по мнению организации, являются их сохранение и популяризация в силу особой культурной, исторической или экологической значимости. В список культурного наследия ЮНЕСКО входят такие объекты, как Церковь Вознесения в Коломенском, архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры, Плато Путорана и другие.
