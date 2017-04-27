Делом об убийстве женщины-адвоката занялись следователи по особо важным делам

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Уголовное дело об убийстве женщины-адвоката передано в управление Следственного комитета по расследованию особо важных дел, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

По версии следствия, неизвестный мужчина застрелил 40-летнюю женщину, работавшую адвокатом, в подъезде ее дома на Алтуфьевском шоссе. Преступник произвел не менее двух выстрелов, после чего скрылся. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте.

Установлено, что убита была адвокат Наталья Вавилина.

Отмечается, что следователи провели четыре осмотра места преступления. Были изъяты предметы и объекты, имеющие значение для следствия, допрошены свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Для расследования этого дела создана следственная группа, в которую вошли опытные следователи и криминалисты. В управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК столицы дело передано по поручению руководителя ведомства Александра Дрыманова.