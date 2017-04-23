Форма поиска по сайту

23 апреля 2017, 19:41

Происшествия

Человеческий скелет обнаружили на востоке Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Следственный комитет инициировал доследственную проверку по факту обнаружения человеческого скелета на востоке Москвы, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Москве.

Останки нашли рабочие при проведении очистительных работ вблизи жилого дома на улице Глебовская.

По предварительным данным, смерть человека наступила более двух лет назад. Сейчас устанавливаются все обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/423]Как правильно признать человека безвестно отсутствующим или умершим[/URLEXTERNAL]

