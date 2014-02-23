Баррикады в Киеве начнут разбирать 24 февраля

Фото: ИТАР-ТАСС
Баррикады в Киеве начнут разбирать в понедельник. Об этом рассказал глава Киевской городской администрации Владимир Макеенко, сообщает РИА Новости.
По его словам, власти отдадут соответствующее распоряжение коммунальщикам после согласования с протестующими в центре города украинцами.
Макеенко отметил, что в городе не наблюдается перебоев с продуктами питания и нет сбоев в работе коммунального хозяйства.
Ссылки по теме
- Ситуация в Киеве не повлияла на работу вокзалов и аэропортов
- На Украине отменен режим контртеррористичекой операции
- "Аэрофлот" разрешил пассажирам вернуть билеты в Киев
В настоящий момент в столице Украины все спокойно. Обострение ситуации в Киеве, наблюдавшееся в четверг и пятницу, не повлияло на работу аэропортов, банков и метро. Общественный транспорт города работает в штатном режиме.
Поезда дальнего следования, идущие из Москвы в Киев, отправляются без задержек.
Отметим, что таможенники заявляют: количество машин на трассе Москва - Киев уменьшилось. Сокращение количества транспорта на этой неделе отмечается на всем протяжении российско-украинской границы.