Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 февраля 2014, 18:22

Происшествия

Баррикады в Киеве начнут разбирать 24 февраля

Фото: ИТАР-ТАСС

Баррикады в Киеве начнут разбирать в понедельник. Об этом рассказал глава Киевской городской администрации Владимир Макеенко, сообщает РИА Новости.

По его словам, власти отдадут соответствующее распоряжение коммунальщикам после согласования с протестующими в центре города украинцами.

Макеенко отметил, что в городе не наблюдается перебоев с продуктами питания и нет сбоев в работе коммунального хозяйства.

Ссылки по теме


В настоящий момент в столице Украины все спокойно. Обострение ситуации в Киеве, наблюдавшееся в четверг и пятницу, не повлияло на работу аэропортов, банков и метро. Общественный транспорт города работает в штатном режиме.

Поезда дальнего следования, идущие из Москвы в Киев, отправляются без задержек.

Отметим, что таможенники заявляют: количество машин на трассе Москва - Киев уменьшилось. Сокращение количества транспорта на этой неделе отмечается на всем протяжении российско-украинской границы.

Сюжет: Ситуация на Украине
чп жизнь в мире работа транспорта ситуация в Киеве

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика