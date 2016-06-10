В спортивном клубе "Беркут" на северо-востоке Москвы нашли гранату

Фото: wikimedia.org

Полиция обнаружила гранату РГД-5 в спортивном клубе "Беркут" на улице Складочная, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Полицейские при обыске в спортивном клубе "Беркут" на улице Складочная обнаружили гранату РГД-5 без маркировочных обозначений. Она направлена на экспертизу, чтобы выяснить является ли граната боевой", – пояснил источник.

Правоохранители пытаются установить владельцев клуба. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов".

Напомним, накануне в квартире на юго-западе Москвы был изъят целый арсенал оружия. У неработающего 37-летнего мужчины в квартире на улице Каховка нашли два пулемета времен Второй мировой войны, 11 винтовок, в том числе снайперских, а также шесть пистолетов и восемь револьверов, большинство из которых системы "Наган".