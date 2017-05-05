Вертолет привлекли к тушению пожара в Лубянском проезде

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Вертолет привлекли к тушению пожара в выселенном здании в Лубянском проезде, сообщает телеканал "Москва 24".

Сейчас он проводит разведывательный полет над местом пожара. В вертолете находится несколько тонн воды. При необходимости ее сбросят на горящее здание.

Пожарным уже удалось локализовать возгорание. Сотрудники МЧС не допустили распространения огня на действующие нежилые и жилые здания, расположенные по соседству с очагом возгорания.

Как сообщается в официальном Twitter Московского транспорта, из-за пожара пришлось ограничить движение по Лубянскому проезду. Сейчас проезд автомобилей возможен только по одной полосе. Объехать данный участок можно по Бульварному кольцу. Автомобилистов просят на время отказаться от поездок в район Лубянки.

Помимо этого с увеличенными интервалами осуществляется движение наземного пассажирского транспорта.