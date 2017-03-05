Форма поиска по сайту

Новости

Новости

05 марта 2017, 11:49

Происшествия

Нигерийские пираты освободили российских моряков

Фото: seafarersjournal.com

Нигерийские пираты освободили захваченных моряков из России и Украины, передает ТАСС.

По словам уполномоченного по правам человека в Севастополе Павла Буцая, освобожденные моряки сейчас находятся в Германии, с ними все в порядке и вскоре они отправятся домой.

Буцай добавил, что их освобождение удалось благодаря слаженной работе владельца судна немецкой компании Briesse и российского посольства. В ходе переговоров удалось договориться о выкупе моряков. Сумма выкупа при этом не разглашается.

Захват корабля произошел 5 февраля – в результате разбойного нападения на судно BBC Caribbean были захвачены семь граждан России и один гражданин Украины.

чп жизнь в мире

Главное

