Москвичи жалуются на холод в квартирах

Читатели М24.RU жалуются на отсутствие тепла в квартирах. Так, житель Самаркандского бульвара, 6 пишет: "После капитального ремонта, включающего в себя замену отопительной системы и установку новых радиаторов, в квартирах очень холодно - +9 +11 градусов".

А в районе Преображенки отопления нет вообще. Об этом нам написала Мария, которая работает на 13-ой Богатырской улице, дом 1, корпус 1. "Скоро зима, а отопления все нет, … хотя его обещали провести в сентябре, мы, конечно, понимали, что работы затянутся, но не на 3 месяца. Хотя бы спустя месяц после указанного срока начали что-то делать. Выкопали яму, привезли трубы, переложили их в другое место и все… на этом стройка закончилась", – пишет она.

Мария добавила, что, по словам жителей близлежащих домов, у них тоже нет отопления. "Так получается, часть района находится без отопления! Почему наши чиновники ничего не делают? Маленькая частичка Москвы мерзнет! Район Преображенка считается элитным и близким районом к центру, почему здесь творится такой беспредел!?" – задается вопросом Мария.

