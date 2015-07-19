Один детектив на двоих: Шерлоки Ливанов и Камбербэтч отмечают дни рождения

Бенедикт Камбербэтч. Фото: imdb.com. Василий Ливанов. Фото: ТАСС

Среди десятков экранизаций о великом детективе, выдуманном Артуром Конан Дойлом, эти две, пожалуй, особенно любимы российским зрителем – классическая версия Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" с Василием Ливановым и английская адаптация "Шерлок" производства BBC (авторы Стивен Моффат и Марк Гэттис) с Бенедиктом Камбербэтчем.

Для обоих актеров роль гения сыска – визитная карточка, ярчайший образ в карьере. Но интересно, что, несмотря на единые литературные корни, характеры у русского и английского Шерлоков поразительно различаются. Герой Камбербэтча – законченный циник, социопат, без зазрения совести проводящий эксперименты на своем напарнике. Шерлока Ливанова трудно представить кричащим на Ватсона, он остается истинным джентльменом в любой ситуации.

Интересно, что и Ливанов, и Камбербэтч родились в один день с разницей в сорок один год: Ливанову сегодня исполнилось 80, а его британскому коллеге – 39 лет. Это почти мистическое совпадение не может не дать пищи к размышлению, поэтому мы взяли биографии актеров и решили обнаружить в них точки пересечения.

Начало начал

Ливанов

Родился в 1935 году в артистической семье. Отец, Борис Ливанов, был известным актером театра и кино, режиссером, лауреатом нескольких государственных премий и кавалером орденов, в том числе ордена Ленина и четырех орденов Трудового Красного Знамени. С ним дружил Булгаков, ценил его талант и юмор. Дед тоже актер, Николай Ливанов. Завсегдатаями дома Ливановых были Качалов, Пастернак, Довженко, Черкасов, Тарханов, Кончаловский.

Камбербэтч

Родился в 1976 году в семье двух актеров – Тимоти Карлтона Камбербэтча (сценическое имя – Тимоти Карлтон) и Ванды Вентхэм, когда обоим было уже за 40.

"...И вы занялись этой гадостью?.."

Ливанов

Отец его всячески отговаривал от актерской профессии. Родители боялись, что в неудачах он начнет винить их. Тем не менее Ливанов поступил в Щукинское училище и окончил его.

Камбербэтч

Мальчик понимал, что тот бэкграунд, который создали его родители, может дать ему все, что нужно в жизни. Бенедикт присутствовал на репетициях мамы, смотрел фильмы с участием отца и в один прекрасный момент сообщил о своих планах на будущее. Родители не были в восторге и попытались отговорить сына от плохо обдуманного поступка. Был момент, когда Камбербэтч дал слабину и уже почти смирился с будущей участью юриста. Но обстоятельства сложились иначе: отец увидел его в роли Сальери в школьном спектакле "Амадей". Оценив игру сына, намерениям Бенедикта больше никто не препятствовал.

Камбербэтч – выпускник Манчестерского университета из так называемого краснокирпичного списка (одно из престижнейших высших учреждений Англии).

Первая роль

Ливанов

Актер рассказывает, что первое его появление в кино связано с эпизодом, когда нужно было изображать труп. Известность же Ливанов получил, когда снялся в фильме "Неотправленное письмо". После показов в кинотеатрах он проснулся в статусе знаменитости, но, увы, только в кругах кинематографистов.

Камбербэтч

Первая кинороль Бенедикта – Джереми в мрачном мини-сериале BBC "Золотые поля", сценарий к которому написал ныне главред "Гардиан" Алан Расбрайдгер. Камбербэтч участвует в двух крошечных сценах.

"Мир тесен..."

Ливанов

Отец и сын пересеклись на съемочной площадке фильма. Они оба прошли пробы получили главные роли. Об этой совместной работе актер вспоминает с нежностью. В одной из сцен младший герой должен был заплакать, но это никак у Ливанова не выходило. "Придется тебя побить", – пошутил отец. Номер сработал, и следующий дубль оказался удачным.

Камбербэтч

Встреча с отцом произошла в третьем сезоне "Шерлока", причем Тимоти Карлтон играл роль родителя детектива. Вообще сериал отличается склонностью эксплуатации семейных уз. К примеру, с кинематографической супругой Ватсон действительно состоит в браке.

Главная фишка

Ливанов

У русского Шерлока совершенно уникальный голос. Причем интересно, что этот неповторимый скрипящий тембр – приобретенное свойство, возникшее в результате стечения обстоятельств. Во время съемок фильма "Неотправленное письмо" режиссер Михаил Калатозов решил, что Василий и его партнерша Татьяна Самойлова сами озвучат своих героев – им пришлось кричать в тайге, на морозе. В итоге Ливанов потерял голос. После болезни тембр изменился настолько, что актеру казалось, что говорит другой человек.

Именно этот голос звучит в мультфильмах советской эпохи. Считается, что это около 300 персонажей, самые известные из которых – Карлсон, крокодил Гена, Удав ("38 попугаев").

Камбербэтч

У английского Шерлока очень низкий голос, однако актер виртуозно может его менять и использовать как идеальный инструмент для создания пародий. На одном из интервью он смог, меняя интонацию, изобразить за одну минуту 11 знаменитостей. Особенно хорошо у него получается Алан Рикман, сыгравший профессора Снэга в фильмах о "Гарри Поттере".

У Камбербэтча опыт с озвучкой в сотни раз скромнее, чем у его русского коллеги. Его голос широко использовал Питер Джексон в сиквеле о похождениях хоббита Бильбо. Дракон Смауг не только говорит, но и двигается, как Камбербэтч, – с помощью передовых технологий актер передал герою свою мимику и пластику. Кроме того, Саурон – тоже его связок дело.

Помимо прочего, визитная карточка Камбербэтча – его необычный облик. Как он сам шутит, его лицо – нечто среднее между мордочкой выдры и чем-то таким, что нравится людям.

"Холмс! Вы великий сыщик!"

У обоих актеров это ключевая роль в карьере, раскрывшая профессиональный потенциал. Но если Ливанов говорит, что играл себя, то Камбербэтч открещивается от образа хамоватого социопата и не устает повторять: "Я не такой!"

И Ливанов, и Камбербэтч произносят в каждой серии своей экранизации массу хлестких фраз. Вот некоторые из них:

"Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (СССР)

– Элементарно!

– Бездоказательно, дорогой профессор. Бездоказательно.

– Моя голова – это чердак, в которой все разложено по полочкам, а лишнего нет ничего.

– Женщинам, Ватсон, нельзя доверять. Даже самым лучшим из них.

– Здравствуйте, Ватсон! Здравствуйте, друг мой! Ва... Ва...

– Любовь – это эмоция, которая противоположна чистому и холодному разуму.

– Дорогой друг, если бы вы читали мою монографию об органах осязания у сыщиков, вы бы знали, что на кончиках ушей имеются такие тепловые точки, так что глаз на затылке у меня нет.

– А я люблю совать нос в чужие дела.

"Шерлок" (Великобритания)

– Вы понижаете уровень IQ всей улицы!

– Простите, кажется, я забыл в морге свою плеть.

– Вы думаете – это раздражает.

– Вы формулируете вопрос. Ваш мыслительный процесс вызывает физическую боль.

– Я не психопат. Я – высокоактивный социопат.

– Мирно, тихо, спокойно. Какое гадство!

– Возможно, я по виду и ангел, но не вздумай допустить хоть на одну секунду, что я ангел по существу.

– Поделишься своей теорией? Получишь безголовую монашку, если ответишь правильно.

– Вселенная в редких случаях ленива.

– Предпочитаю гладковыбритых врачей.

Любовь и признание

Ливанов

Актер является почетным кавалером ордена Британской империи "За службу театру и изобразительному искусству". Такова официальная версия. А та, что была сказана на словах, – за воплощение на экране образа Шерлока Холмса.

Камбербэтч

Помимо многочисленных наград в кино и театре, в его копилке звание командора ордена Британской империи.