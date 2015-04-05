Беленькая из АВВА: принцессе диско из Швеции Агнете Фельтског 65

Агнета Фельтског. Фото: universalmusic.ru

У знаменитой шведской певицы, экс-вокалистки ABBA Агнеты Фельтског – день рождения. Ее новый альбом, названный лаконично и понятно - "А" вышел в 2013 году, а первый сингл с него "When You Really Loved Someone" был, в соответствии с духом времени, выложен с Интернет.

Агнету знают все. В 70-х ее считали секс-симвлом, но это было, пожалуй, перегибом. Она очаровательна, но дело ограничивалось обтягивающими тонкими брюками или мини и несколькими милыми танцвальными па. Она была мировой звездой в довольно узкой области легкой музыки и на небольшом отрезке времени. Но когда она пела, то трогала сердца, след, который Фельтског оставила в душах, сравним с любой поп-легендой. Агнета звучала так, только исполняя вещи, написанные мужской половиной АВВА – Бенни Андерссоном и Бьорном Ульвеусом. Но карьера в АВВА – лишь часть ее жизни.

Abba "Eagle"

Agnetha Åse Fältskog - Агнета Осе Фельдског (иногда говорят и пишут - Фэльтскуг) родилась 5 апреля. Первую песню "Два маленьких тролля" она написала в 6 лет, пела в церкви, участвовала в девичьем трио. Из влияний певица назывет Конни Френсис, Марианну Фейтфул, Арету Франклин и Лесли Гор. Девушка работала телефониской, в автофирме – ей было все равно, лишь бы была возможность петь на танцах. Она не баловалась, она писала песни. Милая блондинка Агнета оказалось по-скандинавски серьезной, латиноамерианские вещи получались у нее плохо. Она писала баллады - например, "Mina Ögon" и франкоязычную "Som Gladije", текст для которой пишет подзабываемый ныне продюсер Стиг Андерсон - менеджер и "пятый член" ABBA. Жизнью двигала любовь – Фельтског рассталась в 1967-м с бойфрендом и у нее родилась песня – "Jag var så kär" ("I Was So in Love"), которая вдруг стала хитом номер один в Швеции. У певицы был контракт с CBS Records, а тиражи постепенно авросли до дясятков тысяч дисков, что для Скандинавии было прекрасно.

Agnetha Fältskog medley of her all Svensktoppen hits (ранние шведские хиты)

Дебютный альбом "Agnetha Fältskog" вышел в 1968-м. В этом же году певица встречает невысокого бойкого гитариста Бьорна Ульвеуса из группы Hootenanny Singers. На основе их дружбы с другой парой - Анни Фрид Лингстад и Бенни Андерсоном постепенно формируется ABBA – один из прекраснейших и креативнейших составов в истории поп-музыки. Пока же Агнета не скучает - пробуется в шведском отборе на Евровидение с песней "Försonade" ("Reconciled"), но не попадает на конкурс. Ее "Waterloo" (песня, с которой на конкурсе в 1974-м победила ABBA) – еще впереди. В 1972 году Агнета поет Марию Магдалену в шведском варианте оперы-хита Jesus Christ Superstar. Связь с Ульвеусом развивается успешно – Агнета и Бьорн женятся 6 июля 1971 года, Андерссон играет на органе. Все прекрасно, впереди - самое лучшее. Дочка Линда Элин родилась 23 февраля 1973-го, а сын Петер Кристиан - 4 декабря 1977-го. Развелись Агнета и Бьорн, кстати, тоже романтично - на рождество 1978 года.

Но не стоит переоценивать ситуацию. Все хиты Агнеты до группы - долгие северные баллады. Вряд ли Фельтског-соло стала бы европейской звездой. АВВА же взрывает эфиры и мозги - находит оригинальный, неожиданный и современный звук. Это касается и музыки, и вокала - голоса Агнеты и Анны-Фриды вместе звучат потрясающе, узнаваемо и привлекательно. Фельтског пела соло в массе вещей АВВА – хотя бы в ранней "Disillusion" 1973 года – вспомним ее потому, что как это бывало поначалу, Агнета написала тут музыку на стихи мужа.

ABBA "Disillusion" (Fältskog / Ulvaeus) 1973

Под некоторые ролики того времени хочется светло плакать, но на некоторые невозможно смотреть без улыбки – современное понимание эстрады тогда только формировалось. Но простые и добрые образы, которые создавали музыканты, те самые «девчонки и мальчишки с соседней улицы, ставшие звездами», попадали во вкусы людей - без промаха. В те времена отечественные слушатели могли путать имена вокалисток, можно было легко услышать в разговоре: "эта беленькая из ABBA", но группу нельзя было не знать. Новые песни были гвоздями программ "Утренней почты" и Нового года – страна старательно допивала напитки и доедала оливье до поздней ночи, хотя 2 января многим надо было на работу. Но люди терпели, чтобы услышать в "Мелодиях и ритмах зарубежной эстрады" "SOS" или "Eagle". Все песни ABBA были абсолютно ясными историями, чем-то, что происходит и может произойти с каждым, а рассказать про жизнь так, что она начинает казаться сказкой – особенный талант.

ABBA - S.O.S. 1975

Группа – не единственное, что было в жизни музыкантов. За время работы в АВВА Агнета 18 раз повявляется на радио с соло-номерами. Девушки выпускают сольные альбомы. Карьера обеих вокалисток и после распада групп и семей тоже сравнимы. Они были и остались равными, но все же чуть более равной оказалась Фельтског.

Большой актрисой - при всей любви - Агнету не назовем. Но отметим, что она была идельна именно как актриса - в ролике "The Day Before You Came" (август 1982) вышедшем уже после альбома "The Visitors" (1981). Затеем АВВА разошлись – это было прощание. Было ли это расставание ошибкой – кто знает. Эта же невозможно романтичная песня имеет в сети много вариантов – лучше смотреть оригинальный клип. Там поезда, туман, особая "северная" нежность и прекрасная, печальная Агнета.

Abba - The Day Before You Came

Жизнь продолжалась. Фельтског еще в 1980-м записывает альбом Agnetha & Linda "Nu Tändas Tusen Juleljus" - дуэтом с дочкой. Пугачева и Валерия тут не первопроходцы. Диск – милый и непритязательный - становится одним из самых продаваемых рождественских альбомов в истории Швеции.

Agnetha & Linda "Nu tändas tusen juleljus"

В группе таланты Агнеты, как автора, не были востребованы и вряд ли ей это нравилось. В 83-м она выпустила первый пост-АВВА соло-альбом «Wrap Your Arms Around Me». Он стал No.1 в Швеции, Норвегии, Финляндии, Бельгии и Дании. Затем певица работает с Эриком Стюартом из 10СС, Питером Сетера (Chicago). К этому времени относится и ролик на песню, сделанную вместе с другими мучительно выходящими в тираж героями эпохи – группой Smokie. Теперь у нее было все – известность, свобода и успех. Вот суперхитов не случилось. Большая эстрада умирала на глазах – и умерла к концу десятилетия. С 1987 года до 1994-го Фельдског не выпускала альбомов.

Agnetha Fältskog (ABBA) & Smokie - "Once Burned Twice﻿ Shy", 1983

Агнета - самый успешный сольный артист из АББА. Причем, есть ощущение, что никто кроме нее особенно и не попытался стать звездой вне группы. Они уже сделали то, что должны были сделать - вместе. В 2007 году певица пришла на стартующий спектакль "Mamma Mia!" в Стокгольме, через год вместе с экс-коллегами по группе присутствует на премьере киноверсии "Mamma Mia!". Два года назад реализует новый альбом «А», сдержанный и безупречно качественный.

Agnetha Faltskog The Complete Album – "A", 2013

Конечно, стиль буквально исходит и от записей группы, и от работ Агнеты-соло. То, что делала ABBA – это дыхание времени, но дело не только в талантах, но и в совпадении этих талантов и эпохи. Ведь реальных наследников у группы не появилось. Только веселые клоны, не обладающие и близко той фолк-раскованностью, диско-танцевальностью и рок-драйвом. Сейчас в сети старательно раскручиыввают игру "ABBA-Монополия" и недавно открывшийся Музей АВВА, в котором есть множество мультимедийный радостей.

Музей АББА (Новости 1 канал)

Агнета со своим умением работать и новым альбомом понятней и ближе и к жизни, и к музыке. Она создала на эстраде образ не просто идельной женщины, а идеальной шведки. В ее работе есть и вызывающий сейчас особую ностальгию дух 60-х, и актуальное, как никогда, качество. Результат ABBA - 370 миллионов проданных альбомов и синглов – может вызывать только светлую зависть и уважение. Так что пусть эти шведские женщины отмечают дни рождения и поют дальше – это получается у них очень хорошо.