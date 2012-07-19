Суд не смягчил приговор чиновнику, избившему двух молодых людей

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Можайский городской суд в Московской области оставил в силе приговор главе совета депутатов города Уваровка Игорю Арансону, признанному виновным в жестоком избиении двух молодых людей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на координатора Общества "Синих ведерок" Петра Шкуматова.



"Сегодня суд отклонил аппеляционную жалобу Игоря Арансона. Приговор оставлен без изменений", - заявил Шкуматов, присутствовавший на судебном заседании. Пока "Интерфакс" не располагает подтверждением этой информации со стороны представителей суда.



Петр Шкуматов напомнил, что 31 июля в Мособлсуде запланировано рассмотрение жалобы защиты Антона и Андрея Зориных, которых суд приговорил к штрафу и исправительным работам за драку с Арансоном.



Вечером 25 октября 2011 года глава совета депутатов поселения Уваровка Можайского района Игорь Арансон и его сын умышленно нанесли двум местным жителям множественные удары в голову и тело, чем причинили им вред здоровью средней тяжести. Некоторые СМИ сообщили, что Арансон, мастер спорта по боксу, и его сын атаковали двух молодых людей после того, как те перешли дорогу по пешеходному переходу перед автомобилем депутата.

Этот случай вызвал широкое обсуждение в интернете после распространения видеозаписи драки, снятой камерами уличного наблюдения. На кадрах видно, как двое мужчин нападают на молодых людей и профессионально наносят им удары, в том числе в голову. Избиение продолжалось и после того, как жертвы нападения не могут подняться с земли и не сопротивляются.



10 мая 2012 года Игорь Арансон был приговорен к 1 году ограничения свободы по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Решение было обжаловано. Сам депутат требовал возбудить дело частного обвинения против Зориных, утверждая, что это они его избили, однако суд оправдал братьев.



Между тем 17 мая адвокат Зориных Сталина Гуревич сообщила, что в апелляционной инстанции суд отменил оправдательный приговор и приговорил Антона Зорина к 10 тысячам рублей штрафа, а его брата Андрея к 3 месяцам исправительных работ. "Суд решил, что была обоюдная драка, а не защита со стороны Зориных - Игорю Арансону были нанесены телесные повреждения и он пострадал", - отметила Сталина Гуревич. 28 мая защита братьев обжаловала приговор в Мосгорсуд.