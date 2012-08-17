Депутаты поддержали запрет на счета за рубежом для чиновников

ИТАР-ТАСС

Депутаты Госдумы выступили за ужесточение закона, обязывающего госслужащих сообщать о своей недвижимости и счетах за рубежом.

Автор закона, вице-спикер Госдумы Сергей Железняк готов поддержать более жесткий вариант закона, согласно которому губернаторам, политикам и чиновникам, а также работникам силовых структур будет запрещено иметь за границей квартиры, дома и банковские вклады.

С инициативой ужесточения законопроекта выступили представители Общероссийского народного фронта. Кроме того, под проектом уже подписались представители всех фракций Госдумы, сообщает РИА Новости. В новой редакции государственным служащим всех уровней и силовикам запрещается иметь недвижимость за границей и открывать счета в зарубежных банках. Санкции за нарушение закона могут составить до 10 миллионов рублей штрафа или до пяти лет лишения свободы.

По результатам опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение", более 66% россиян считают, что российским чиновникам необходимо запретить иметь недвижимость и банковские счета за рубежом.

"Я разделяю позицию большинства наших граждан. Уверен, что наличие у госслужащего имущества за рубежом делает его менее свободным в своих решениях, он вынужден оглядываться на позицию той страны, в которой хранит свое имущество и деньги", - сказал Железняк.

При этом он подчеркнул, что формулировки закона должны быть юридически грамотными и однозначным в правоприменении. "Если правомерность поправок о запрете чиновникам и политикам иметь имущество и счета за границей будет поддержана по результатам правовой экспертизы, я готов присоединиться к более жестким формулировкам моих коллег из альтернативного законопроекта, считаю их обоснованными и ориентированными на интересы государства и общества", - сказал вице-спикер Госдумы.