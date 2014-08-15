Экс-чиновница при увольнении отсудила зарплату за новогодние праздники

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Сотрудница горадминистрации Норильска при увольнении отсудила 33 тысячи рублей у работодателя, не выплаченные ей в качестве зарплаты за новогодние праздники, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.

Трудовой договор женщина расторгла в декабре 2014 года, и ей выплатили выходное пособие за 17 рабочих дней января, не учитывая при этом праздники. Суд постановил, что наличие нерабочих праздничных дней – это не повод снижать зарплату работникам "на окладе".

В итоге судья постановил взыскать 25,9 тысячи рублей невыплаченной зарплаты и 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Работодатель пожаловался на решение в суд высшей инстанции, полагая, что там неверно истолковали закон. Но судья такую претензию опроверг и даже увеличил сумму компенсации – нижестоящий суд допустил ошибкуhttp://[LE]