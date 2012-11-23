"Анжи" на московском стадионе "Локомотив" обыграл "Удинезе" - 2:0

Фото: ИТАР-ТАСС

22 ноября на столичном стадионе "Локомотив" махачкалинский "Анжи" сыграл с итальянским "Удинезе" со счетом 2:0, а казанский "Рубин" разгромил итальянский "Интер" всухую – счет 3:0.

Подопечные Гуса Хиддинка забили во втором тайме: Кристофер Самба на 72-й минуте и Самюэль Это'о на 75-й.

"Рубин" открыл счет на второй минуте матча: Гёкдениз Карадениз принял мяч от Алана Касаева и прострелил в ворота. На 86-й минуте матча Саломон Рондон принимает пас от Карадениза и удваивает преимущество, а на второй добавленной минуте матча он же забивает третий гол, не оставив итальянцам шанса на победу.

"Анжи" сыграет с со швейцарским "Янг Бойз" 6 декабря, а "Рубин" с сербским "Партизаном" 7 декабря, сообщает сайт "Чемпионат.ком".

Таким образом, обе российские команды обеспечили себе выход из группы в следующий этап чемпионата.