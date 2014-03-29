Фигуристка Липницкая выиграла серебро чемпионата мира

Юлия Липницкая. Фото: ИТАР-ТАСС

Россиянка Юлия Липницкая завоевала серебро на чемпионате мира в японском городе Сайтама. Фигуристка удачно откатала произвольную программу, что позволило ей выйти на вторую позицию в итоговом протоколе.

Первой стала японка Мао Асада, которая лидировала после короткой программы. Она также лучше всех исполнила произвольную программу и стала чемпионкой мира.

Липницкая расположилась на второй строчке, а бронзовым призером стала итальянка Каролина Костнер, которая не слишком удачно выполнила произвольную программу.

Еще одна россиянка Анна Погорилая заняла четвертое место, набрав 131,24 балла в короткой программе.

Напомним, Липницкая стала олимпийской чемпионкой в Сочи в командных соревнованиях фигуристов.