Россия поборется за проведение женского ЧМ-2023 по гандболу

Фото: wikipedia.org

Россия подаст заявку на проведение женского чемпионата мира 2023 года по гандболу. Как сообщает ТАСС, такое решение было принято по итогам встречи президента Федерации гандбола России Сергея Шишкарева и министра спорта РФ Виталия Мутко.

"Мы определились и будем подавать заявку на 2023 год. Принять турнир может Москва, а также гандбольные регионы. Астрахань, Краснодар и Ростов-на-Дону", – цитирует Шишкарева агентство.

Заявка Москвы на Чемпионат Мира – 2023 будет рассматриваться на заседании исполнительного комитета Международной федерации гандбола (IHF) в Рио-де-Жанейро. Заседание пройдет во время Олимпиады-2016, точная дата мероприятия пока не назначена.

Напомним, что в 2017 году турнир примет Германия, а в 2019-м – Япония.

В декабре 2005 года женский чемпионат мира по гандболу проходил в Санкт-Петербурге. Золото на том турнире завоевала сборная России, обыграв в финале Румынию (28:23).

В 2016 году в Московской области пройдет женский молодежный Чемпионат Мира.

Отметим, что в этом году российская столица примет Чемпионат Мира по современному пятиборью. Он пройдет с 23 по 29 мая 2016 года в спорткомплексе "Олимпийский". Также в мае в России состоится ЧМ по хоккею. Его примут два города – Москва и Санкт-Петербург.