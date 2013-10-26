Штангистка Зубова стала чемпионкой мира

Фото: ИТАР-ТАСС

Россиянка Ольга Зубова завоевала золотую медаль Чемпионата мира по тяжелой атлетике. Второй стала другая представительница России Надежда Евстюхина.

Зубова одержала победу в весовой категории до 75 килограммов, подняв вес в 282 килограмма. Серебряный призер соревнований - Евстюхина - подняла в сумме 277 килограммов и опередила китаянку Кан, которая продемонстрировала результат в 276 килограммов.

Отметим, что российские спортсменки уступали китаянке по итогам соревнований в рывке, где Зубова подняла 125 килограммов, а Евстюхина - 120. Кан взяла вес в 126 килограммов.

Положение изменилось в толчке, где китайская спортсменка остановилась на 150 килограммах.

Первенство планеты проходит в польском городе Вроцлав.