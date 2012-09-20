Бесплатные таксофоны для болельщиков появятся в Москве к ЧМ-2018

Фото: ИТАР-ТАСС

К Чемпионату мира по футболу в 2018 году в Москве будет установлено несколько сотен бесплатных телефонных кабин для болельщиков. Они появятся в рамках программы "Народный телефон".

Таксофонные GSM-кабины оборудуют современной аппаратурой, а их стены превратят в большое информационное издание, которое поможет сориентироваться в столице.

Информацию планируют переводить на несколько мировых языков и снабдят соответствующими QR-кодами или другими популярными информационными носителями.

Благодаря проекту, впервые в истории Чемпионатов мира по футболу болельщики смогут бесплатно пользоваться услугами безлимитной связи. Звонить можно будет на номера в пределах московского региона, сообщает РИА Новости. При этом для установки таксофонов не планируется привлекать средства городского бюджета.

Напомним, что по программе "Народный телефон" на севере Москвы установлено 133 бесплатных аппарата связи. По итогам первого полугодия 2012 года их услугами воспользовались 28 656 раз.

Кроме того, накануне Нового года в столице планируют установить телефонный аппарат, с которого можно будет позвонить героям зимних сказок.