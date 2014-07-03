Отца лидера сборной Бразилии обвиняют в незаконной продаже билетов

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Отец футболиста Неймара и экс-тренер сборной Бразилии Дунга являются фигурантами дела о нелегальной перепродаже билетов на чемпионата мира по футболу в Бразилии, сообщает Р-Спорт.

В деле также фигурируют бывшие футболисты Жуниор Байано, Карлос Альберто и брат Роналдиньо - Роберто де Ассис.

Полиция Рио-де-Жанейро ликвидировала международную преступную сеть по нелегальной продаже билетов на матчи чемпионата мира, о чем было объявлено в среду, 2 июля.

За день до этого правоохранителями были задержаны 11 человек, занимавшихся распространением билетов, которые полагались национальным федерациям. По информации СМИ, в расследование вовлечены испанская, аргентинская и бразильская федерации футбола.