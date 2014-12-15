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Культура

15 декабря 2014, 11:56

Польская драма "Ида" получила главный приз Европейской киноакадемии

церемонии вручения Левиафан кино фестивали и праздники Ида Европейская киноакадемия

Фото: facebook.com/europeanfilmawards

Главный приз Европейской киноакадемии получил фильм "Ида" польского режиссера Павла Павликовского. Картина "Левиафан" Андрея Звягинцева не получила наград.

Черно-белая драма "Ида" победила сразу в пяти номинациях, в том числе взяла награды "Лучший европейский фильм" и "Лучший европейский режиссер". По сюжету молодая католическая монахиня узнает от родственницы, что ее родители были евреями и погибли при Холокосте.

"Левиафан" претендовал на награды в номинациях "Лучший европейский фильм", "Лучший европейский режиссер", "Лучший европейский актер" (Алексей Серебряков) и "Лучший европейский сценарист".

На звание "Лучший европейский фильм" номинировались "Нимфоманка" Ларса фон Триера (Дания), "Ида" Павла Павликовского (Польша), "Левиафан" Андрея Звягинцева (Россия), "Зимняя спячка" Нури Билге Джейлана (Турция) и "Форс мажор" Рубена Эстлунда (Швеция).

Лучшей комедией признана картина Пьерфранческо Дилиберто "Мафия убивает только летом" (Италия). Лучшей актрисой - Марион Котийяр за роль в фильме "Два дня, одна ночь" (Бельгия), актером - Тимоти Сполл в "Мистере Тернере" (Великобритания).

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