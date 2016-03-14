Бензин в Москве за неделю подорожал на треть процента

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Стоимость бензина в России с 29 февраля по 9 марта выросла на 0,3 процента, сообщает Росстат. Цены на дизельное топливо снизились на 0,1 процента.

Средняя цена бензина на 9 марта составила 34,91 рубля за литр. Средняя стоимость марки АИ-76 (АИ-80) снизилась на 1 копейку и составила 32,49 рубля за литр. Цена АИ-92 (АИ-93) выросла на 9 копеек – до 33,87 рубля за литр, цена бензина АИ-95 повысилась на 10 копеек – 36,86 рубля за литр.

В Москве цены на бензин увеличились на 0,3 процента, в Санкт-Петербурге — на 0,4 процента. На заправках в столице бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) можно было приобрести по цене от 32,4 рубля до 36 рублей за литр, марки АИ-95 и выше — от 35,9 рубля до 39,8 рублей. Цена дизельного топлива составила 35,33 рубля за литр против 35,36 рубля неделей ранее.

За прошедший период в 49 центрах субъектов РФ отмечался рост цен на бензин. Более всего цены на него выросли в Сыктывкаре – на 1,3 процента, Чебоксарах, Кирове и Майкопе – на 0,9 процента. Снижение цен на бензин зафиксировано в Кургане – на 0,3 процента, Иркутске и Владивостоке – на 0,1 процента.

Москвичи меняют автомобили с мощными двигателями на более экономичные

Напомним, с 1 апреля вырастут акцизы на бензин и дизельное топливо. Ставка вырастет на два рубля за литр, на дизельное топливо – на рубль за литр. По подсчетам Минфина, рост акцизов приведет к увеличению розничных цен на топливо почти на семь процентов.

Предвосхищая рост цен москвичи уже сейчас стали менять автомобили с мощными двигателями на более экономичные и чаще ездить на общественном транспорте. Благодаря повышению акцизов власти хотят привлечь дополнительный доход в бюджет, который составит 75,4 миллиарда рублей.