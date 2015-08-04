Билеты иностранных авиакомпаний подорожают почти на 6%

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Цены на билеты иностранных авиакомпаний вырастут на 5,3 – 5,9 процента в след за ростом курсов доллара и евро, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на телеграмму IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта – m24.ru).

Цена авиабилетов определяется на основе курса IATA. Этот показатель привязан к курсу рубля к евро и доллару, округленному до 50 копеек в большую сторону. Обычно ассоциация пересчитывает его раз в неделю по вторникам.

С 5 августа IATA вновь пересчитает курс иностранных валют, используемый для конвертации тарифов на международные рейсы. Новый курс будет опубликован в 00.01 по московскому времени.

Доллар подорожает на 5,93 процента – до 62,5 рубля (на период 5 по 11 августа 2015 года включительно), евро – на 5,34 процента до 69 рублей.

"Наметившаяся в последнее время стабилизация с валютами позволила части россиян расширить географию поездок. За июнь – июль доля зарубежных направлений с вылетом в августе – сентябре у самостоятельных путешественников выросла на 10 процентных пункта – до 50 процентов", – сообщил гендиректор агентства Pososhok Кирилл Фаминский.

Если в ближайшие недели валюты продолжат расти в цене, то россияне пересмотрят свой план путешествий и доля внутренних перелетов снова увеличится.

Напомним, по данным Росавиации, до конца лета раскуплены почти почти все билеты на популярные российские курорты.

Уже проданы порядка половины льготных билетов в Симферополь и Калининград, а на Дальний Восток – более 80 процентов.

Недорого улететь за рубеж, по словам экспертов, также непросто.