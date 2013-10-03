В Москве откроется 98 ярмарок "Золотая осень"

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве откроется 98 сельскохозяйственных ярмарок "Золотая осень". Свою продукцию на них представят около 3,5 тысяч фермеров из 50 регионов России, сообщил журналистам глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Мы оптимизировали количество ярмарочных мест в Москве, кое-где ведутся строительные работы и поэтому количество ярмарок ниже, но ненамного чем в 2012 году", - отметил он.

По словам Немерюка, некоторые изменения коснутся и цен на товары. Так, в этом сезоне может вырасти стоимость картофеля - он будет стоить от 15 рублей за килограмм.

Отметим, Москва не первый раз открывает сельскохозяйственные ярмарки для горожан. Сегодня в каждом районе "старой Москвы" действуют ярмарки выходного дня. На них продаются фермерские товары из регионов России и ближнего зарубежья. Цены на таких ярмарках ниже, чем в магазинах.

При этом на бесплатные места на уличных рынках наряду с фермерами могут претендовать и обычные садоводы. Для этого нужно разместить заявку на московском портале госуслуг. Пока эксперимент с электронной очередью касается только восьми торговых площадок.