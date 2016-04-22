Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 апреля 2016, 18:15

Общество

Почти 70% москвичей-льготников предпочитают искать работу самостоятельно

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Большинство москвичей-льготников предпочитают искать работу самостоятельно. Данные опроса о ситуации с трудоустройством квотируемых категорий граждан в столице опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как правило, для поиска работы они полагаются на собственные силы. Самостоятельно искали вакансии 69 процентов опрошенных, а к помощи родственников и знакомых прибегали 52 процента.

"Это наш город": В Москве откроют центр занятости для школьников

В Москве к категориям граждан, претендующим на квоты при трудоустройстве, относятся:

  • инвалиды различных патологий;
  • несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет;
  • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет;
  • выпускники учреждений начального (в возрасте от 18 до 24 лет) и среднего профессионального образования (в возрасте от 21 до 26 лет), ищущие работу впервые.

Льготники, которые обращались в государственные учреждения, занимающиеся вопросами трудоустройства, оценили их чуть выше среднего. Центрам занятости населения 76 процентов опрошенных поставили оценку 5 и выше по 10-бальной шкале, средний балл – 5,8.

Для самостоятельного поиска вакансий 70 процентов опрошенных, полагающихся на собственные силы, используют специализированные сайты, 30 процентов – газеты и журналы с объявлениями о вакансиях, 10 процентов – социальные сети.

Ссылки по теме

Сайты по теме

центры занятости инвалиды трудоустройство ВЦИОМ несовершеннолетние поиск работы общество квоты социальная сфера

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика