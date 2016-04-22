Почти 70% москвичей-льготников предпочитают искать работу самостоятельно

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Большинство москвичей-льготников предпочитают искать работу самостоятельно. Данные опроса о ситуации с трудоустройством квотируемых категорий граждан в столице опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как правило, для поиска работы они полагаются на собственные силы. Самостоятельно искали вакансии 69 процентов опрошенных, а к помощи родственников и знакомых прибегали 52 процента.

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В Москве к категориям граждан, претендующим на квоты при трудоустройстве, относятся:



инвалиды различных патологий;

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет;

выпускники учреждений начального (в возрасте от 18 до 24 лет) и среднего профессионального образования (в возрасте от 21 до 26 лет), ищущие работу впервые.

Льготники, которые обращались в государственные учреждения, занимающиеся вопросами трудоустройства, оценили их чуть выше среднего. Центрам занятости населения 76 процентов опрошенных поставили оценку 5 и выше по 10-бальной шкале, средний балл – 5,8.

Для самостоятельного поиска вакансий 70 процентов опрошенных, полагающихся на собственные силы, используют специализированные сайты, 30 процентов – газеты и журналы с объявлениями о вакансиях, 10 процентов – социальные сети.