Трансляция перформанса: "Серьезный шаг" в рамках ЦЕХа

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В субботу, 6 декабря, в столице открывается Международный фестиваль театров танца Россия-Швейцария’14 ЦЕХ. Швейцарский хореограф Николь Сейлер в своих работах исследует движения, отражения, взаимодействия online и offline реальностей, изображение и звук. Перформанс "Серьезный шаг" - это постижение природы танца, артисты здесь действуют исходя из словесных описаний, сделанных зрителями.

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 20.00.