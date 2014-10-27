Девять объектов культуры отремонтировали в центре столицы

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

В центре Москвы завершен ремонт девяти зданий социальной сферы, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

В числе отремонтированных объектов:

Музей Москвы на Манежной площади и на улице Варварка;

Московский театр "Киноспектакль", расположенный в Малом Козихенском переулке;

Театр имени М.Н. Ермоловой на Тверской улице;

Театр МОСТ на улице Большой Садовой;

Театр кукол на улице Бауманской;

Вольер "Рассомашник" Московского зоопарка, а также вольеры на Большой Грузинской улице (Дом птиц, выдры, даманы, обезьянник, ручеек, степные животные);

Музыкальная школа им. Н.А. Алексеева на Николоямской улице.

В план работы по обустройству центра столицы входит развитие парковочного пространства, транспортной инфраструктуры, формирование внешнего облика центра города.

Для обеспечения системной работы создан соответствующий штаб, который возглавил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

Всего в 2014 году в ЦАО планируется капитально отремонтировать 178 зданий, в том числе 25 объектов культуры, а также отреставрировать 350 фасадов, добавили в департаменте градостроительной политики.

Также будут проведены работы по сохранению около 150 памятников истории и культуры.