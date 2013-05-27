В центре Москвы открылся первый хостел для велосипедистов

Фото: M24.ru

На Арбате открылся первый велохостел "Резиденция BikeFF". Он занимает две четырехместные комнаты в гостинице Da Hostel и рассчитан на восемь постояльцев, но может принимать и до 20 человек одновременно.

При нем будет работать прокат велосипедов и веломастерская. Кроме того, всем постояльцам будут бесплатно выдавать светоотражатели на одежду.

Велохостел "Резиденция BikeFF" будет работать круглый год, сообщает пресс-служба комитета по туризму и гостиничному хозяйству Москвы.

Стоимость размещения в четырехместном номере обойдется в 950 рублей. При этом для туристов из регионов будет действовать система скидок.

"Первый велохостел станет важным, особенно для туристов, элементом комфортного велосипедного пространства столицы", – считает глава Москомтуризма Сергей Шпилько.

"Резиденция BikeFF" является продолжением проекта "Велосветлячки", который в "Час Земли" организует велозаезды в городах России.