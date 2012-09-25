В Москве появится памятник композитору Александру Александрову

Фото: ИТАР-ТАСС

В Земледельческом переулке Москвы установят памятник основателю Академического ансамбля песни и пляски Российской армии Александру Александрову. Соответствующее распоряжение уже подписал мэр города Сергей Собянин.

"Согласно документу, памятник будет установлен до 31 декабря 2012 года перед зданием Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова по Земледельческому переулку, д. 20", - говорится в сообщении.

После возведения монумента власти Центрального округа должны будут обеспечить его текущее содержание.

Александр Александров (1883 - 1946 гг.) - композитор, хоровой дирижер и педагог, автор музыки гимна СССР и положенного на ту же мелодию гимна России. Академический ансамбль песни и пляски Российской армии он основал в 1928 году.