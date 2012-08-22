Пять социальных магазинов откроют в ЦАО ко Дню города

ИТАР-ТАСС

Пять новых социальных магазинов шаговой доступности начнут свою работу в Центральном округе (ЦАО) Москвы ко Дню города, информирует пресс-служба префектуры ЦАО.

"Мы продолжаем восполнять в центре Москвы дефицит небольших магазинов эконом-класса, расположенных в шаговой доступности от жилых домов. По просьбам жителей будем возрождать недорогие продуктовые и хозяйственные магазины, а также сервисы службы быта", - говорит префект Центрального округа Сергей Байдаков.

Как сообщается, два магазина откроются 23 и 25 августа в Таганском районе: один - в доме № 42 по Новорогожской улице, другой - в доме № 40 по Золоторожскому валу. В начале сентября начнут функционировать еще три торговые точки - в Красносельском районе: в доме № 11 по Краснопрудной улице, в доме № 1 по Русаковской улице и в доме № 5 по Орликову переулку.

Владельцы торговых предприятий будут обязаны предоставлять скидку 10% на социально-значимые товары по дисконтным картам. Держатели социальной карты москвича смогут приобрести товары с дополнительной скидкой в 3 %, добавили в префектуре ЦАО.

Напомним, празднование Дня города состоится 1 и 2 сентября 2012 года. Власти Москвы устроят более 600 развлекательных мероприятий в городе и на присоединенных территориях.