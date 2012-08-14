Жители ЦАО обсуждают проекты размещения парковок

ИТАР-ТАСС

Власти ЦАО предложили жителям 119 адресов для размещения парковок. В настоящее время на публичных слушаниях обсуждено размещение 88 парковок, пишет "Российская газета".

Жители выступили против строительства 36 парковок. Положительные заключения получены по 25 объектам, среди них есть и 11 подземных объектов.

Оставшиеся адреса парковок должны быть вынесены на обсуждение до 2 октября 2012 года. Затем Москомархитектура окончательно утвердит адресную программу строительства парковок в центре города.

В публичных слушаниях могут принять участие жители округа, лица, работающие в центре города, правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства, а также муниципальные депутаты.