В ЦАО выберут cамый спортивный район и самого спортивного жителя

Фото: M24.ru /Алесандр Авилов/

В ЦАО выберут самый спортивный район и самого спортивного жителя. Об этом сообщает пресс-служба префектуры округа.

На участие в конкурсе было подано 53 заявки из 10 районов центрального округа. В результате победителей выберут в девяти номинациях: "Самый спортивный район", "Самая благоустроенная спортивная площадка", "Самая спортивная семья", "Самый спортивный житель", "Лучший в инваспорте", "Самый спортивный трудовой коллектив", "Самый спортивный досуговый клуб", "Лучший спортпроект года" и "Лучший партнер по организации спортивных мероприятий".

Как отмечается в сообщении, в 2014 году в центральном округе проведено более 100 спортивных соревнований и объединяющих физкультурно-досуговых мероприятий.

За счет средств, полученных от платного паркования, во всех районах округа на детских и спортивных площадках начали устанавливать развивающие тренажеры и малые архитектурные формы, выбранные жителями. Всего было обновлено 176 дворовых спортплощадок.

Церемония награждения победителей состоится 15 декабря в 18.00 в Галерее искусств на улице Пречистенка, дом 19.