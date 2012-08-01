На Долгоруковской улице произошло ДТП

ИТАР-ТАСС

Около дома 6 по Долгоруковской улице 1 августа в 12.45 произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает ГУ МВД по Москве.

По неустановленным пока причинам столкнулись автомобили Jaguar и Land Rover, движущиеся во встречных направлениях. От удара оба автомобиля отбросило на машины Citroen и Mercedes, которые проезжали мимо.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля Jaguar госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, а водитель Land Rover попал в больницу с ранениями кистей рук. Все четыре автомобиля получили повреждения.

На данный момент сотрудники ДПС устанавливают причины и обстоятельства происшествия.