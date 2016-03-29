Выплаты из средств материнского капитала проиндексируют

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Единовременная выплата средств из материнского капитала будет проиндексирована в 2016 году. Об этом рассказала вице-премьер правительства России Ольга Голодец, сообщает ТАСС.

"В антикризисном плане такая мера есть. Нас просят о единовременной выплате для удобства молодых семей, чтобы не обременять их", – заявила Голодец.

Программа по предоставлению единовременной выплаты из средств материнского капитала действует в России до 31 марта. Она распространяется только на детей, родившихся до начала года.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/83]Как получить сертификат на материнский капитал[/URLEXTERNAL]

Напомним, в конце прошлого года Владимир Путин подписал закон, продлевающий действие программы материнского капитала на два года – до 31 декабря 2018 года.

3 декабря президент выступил с предложением продлить программу маткапитала на два во время послания Федеральному собранию. Как отмечает министр труда Максим Топилин, право на оформление материнского капитала получат семьи, у которых до 31 декабря 2018 года включительно родится или будет усыновлен второй ребенок или последующие дети. Новый закон обойдется федеральному бюджету в 807,4 миллиарда рублей.

Программа материнского капитала действует с 2007 года. В 2016 году размер выплат увеличится примерно на 4,8 процента и достигнет 475 тысяч рублей.