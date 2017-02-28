Кудрин призвал дать регионам больше бюджетной свободы

Фото: m24.ru/Максим Блохин

Председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что регионам надо дать больше бюджетной свободы, пишет газета "Ведомости".

По его мнению, необходима корректировка действующей системы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и отраслевых субсидий. Кудрин отметил, что около 200 миллиардов рублей субсидий можно передать в Фонд финансовой поддержки регионов, через который распределяется дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, остальные распределить по принципу меньше субсидий с более лаконичными показателями.