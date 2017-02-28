Форма поиска по сайту

Новости

28 февраля 2017, 05:46

Экономика

Кудрин призвал дать регионам больше бюджетной свободы

Фото: m24.ru/Максим Блохин

Председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что регионам надо дать больше бюджетной свободы, пишет газета "Ведомости".

По его мнению, необходима корректировка действующей системы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и отраслевых субсидий. Кудрин отметил, что около 200 миллиардов рублей субсидий можно передать в Фонд финансовой поддержки регионов, через который распределяется дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, остальные распределить по принципу меньше субсидий с более лаконичными показателями.

История вопроса

Законом о бюджете предусмотрено 1,599 триллиона межбюджетных трансфертов регионам. Из них: 728,3 миллиарда – дотации (на выравнивание и на сбалансированность), 414,5 миллиарда – субсидии, 311,5 миллиарда рублей – субвенции, 145,4 миллиарда рублей – иные межбюджетные трансферты. Количество субсидий, предусмотренных в трехлетке, снижается с 65 штук в 2017 году до 55 штук к 2019 году.
бюджет регионы экономика и предпринимательство

Главное

