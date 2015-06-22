Расходы на подготовку ЧМ по футболу 2018 года сократили

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Расходы на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года сократили на 30 миллиардов рублей. Теперь они составляют 631 миллиард 459 миллионов рублей, следует из документа, размещенного на портале правовой информации.

"Мы работаем над уточнением бюджета чемпионата мира по футболу. Оно связано с оптимизацией программы подготовки, прежде всего, мы уберем излишнее количество отелей", – рассказал "Р-Спорту" министр спорта России Виталий Мутко.

По его словам, оптимизация расходов не отразится на планах по строительству стадионов.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Двухэтажные поезда будут использовать для перевозки болельщиков на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Также столичные власти планируют запустить речной трамвай от Большой спортивной арены в Лужниках до "Открытия Арены" в Тушине. Новинка начнет функционировать в 2018 году. Таким образом, болельщики будут преодолевать расстояние между двумя стадионами всего за 40 минут

В дни чемпионата на транспортные системы городов-организаторов ляжет повышенная нагрузка, поэтому организаторы чемпионата создадут все условия для того, чтобы в дни матчей гости страны делали выбор в пользу общественного транспорта. Так, для тех, кто приедет на собственных машинах, будут установлены дорожные знаки, указывающие на перехватывающие парковки. Там они смогут оставить свои автомобили пересесть на общественный транспорт.

Точные места расположения таких стоянок пока прорабатываются. Если места парковок будут находиться на расстоянии от основных магистралей, где ходит общественный транспорт, то будут организованы автобусные шаттлы. Они будут перевозить гостей чемпионата от места, где они оставили свои автомобили, до пунктов, где они смогут пересесть на регулярные маршруты и доехать до стадиона, гостиницы или зоны проведения официального фестиваля болельщиков FIFA.