Фото: ИТАР-ТАСС

Президент США Барак Обама подписал проект нового бюджета, в котором предусматривается повышение потолка госдолга. Таким образом, американские госучреждения смогут возобновить свою работу.

Ранее законопроект был одобрен верхней и нижней палатами Конгресса США, передает Bloomberg.

Сообщается, что компромиссный вариант бюджета согласован благодаря тому, что Белый дом согласился изменить прописанные в бюджете затраты на реформу здравоохранения.

Напомним, что из-за разогласий с принятием проекта бюджета с 1 октября для посещения были закрыты национальные парки, музеи, а также статуя Свободы. Работа правительства США и других госучреждений была приостановлена, а около миллиона американских бюджетников ушли в неоплачиваемый отпуск.

Если бы документ не утвердили до полуночи, в США наступил бы технический дефолт.