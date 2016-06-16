Пенсии россиян в этом году могут доиндексировать на 4%

Фото: ТАСС/Михаил Соколов

Пенсии россиян в этом году могут доиндексировать на четыре процента. Об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, сообщает ТАСС.

Индексация будет зависеть от доходов бюджета страны. Данное решение будет принимать Госдума седьмого созыва не раньше сентября. Кроме того, депутат допустил возможность доиндексирования указом президента.

С первого апреля социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению выросли на четыре процента. По данным столичного Пенсионного фонда, в Москве и области выплаты увеличились более чем у 230 тысяч пенсионеров.

Средний размер социальной пенсии после индексации составил 8,5 тысячи рублей, выплаты детям-инвалидам достигли 11,9 тысячи рублей. Кроме того, пенсии военным инвалидам составили 33,8 тысячи рублей, а участники ВОВ получают 32,9 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что размер страховых пенсий для неработающих пенсионеров увеличили на четыре процента с 1 февраля. Также на семь процентов увеличены социальные выплаты, в том числе ветеранам, инвалидам и гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и проиндексированы ряд пособий на детей.

В то же время индексация пенсии работающих граждан приостановлена с 1 января 2016 года. Соответствующий закон приняла Госдума. Если пенсионер бросит работу, то страховая пенсия и фиксированная выплата к ней начнут выплачиваться с учетом индексации и других корректировок.