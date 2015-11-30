В Танзании нашли уникальный розовый алмаз

Розовый алмаз весом 23,16 карат нашли в Танзании на шахте Williamson, принадлежащей компании Petra Diamonds. По мнению экспертов, стоимость драгоценного камня составляет 2,3–3 млн долларов, сообщает издание The Independent. Найденный камень будет выставлен на декабрьском аукционе в бельгийском городе Антверпен.

Розовый цвет в алмазах вызван изменениями в молекулярной структуре камня, которые вызваны сейсмическими толчками в момент формирования алмаза. В сентябре 2014 года 16,4-каратный розовый алмаз был продан за $2,2 млн. Однако камень, найденный в этот раз, гораздо больше по размеру и лучше по качеству.

Розовые алмазы встречаются всего в нескольких шахтах по всему миру. Одна из них – Williamson, которую начали разрабатывать еще в 1940 году. Наряду с ней, компания Petra Diamonds разрабатывает такие месторождения как Finsh, Cullinan, Koffiefontein и Kimberley Underground в ЮАР, что делает ее одной из крупнейших алмазодобывающих компаний в мире.

За 250 лет истории аукциона Christie’s только 18 розовых бриллиантов весом более 10 карат были выставлены на продажу.