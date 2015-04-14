Более двух тысяч пар поженятся в Москве на Красную горку

Фото: ТАСС/Светлана Спирина

Более двух тысяч пар сыграют свадьбы 18 апреля в столице. Мероприятия приурочены к Красной горке. Традиционно этот день считается одним из самых популярных среди влюбленных пар в России, сообщает пресс-служба столичного управления ЗАГС.

Шесть пар поженятся в Белом зале мэрии Москвы. Такие мероприятия на Красную горку проходят в здании городской администрации уже десятый год подряд.

В этом году молодоженов поздравит руководитель департамента соцзащиты населения города Владимир Петросян.

Напомним, в прошлом году в Москве впервые после 1980-х годов было зарегистрировано более 100 тысяч браков за год. Всего в 2014 году в столице было зарегистрировано почти 100,5 тысячи браков - на 3,9% больше, чем в 2013 году. При этом 71 процент мужчин и 53 процента женщин вступили в первый брак.